Wie der Élyséepalast in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, würdige Macron den von den Franzosen so «geliebten, unangefochtenen Souverän des Fußballs». Sein Beileid gelte unter anderem den Argentiniern, den Neapolitanern und allen Fußballverliebten. « Diego bleibt», heißt es am Ende der Mitteilung auf Spanisch.

Der Élysée bezeichnete Maradona als ein «Fußballgenie». Mehr Künstler als Athlet, ein «Tänzer in Spikes», habe Maradona die Magie des Spiels verkörpert. Die Hand Gottes habe ihn auf der Erde abgesetzt und nun in «einem unvorhergesehenen Dribble, das all unsere Verteidigung täuschte», wieder genommen, hieß es. «Die Tränen von Millionen Waisen antworten darauf an diesem Tag mit schmerzhafter Offenkundigkeit.»

© dpa-infocom, dpa:201126-99-469596/2