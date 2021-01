Der 29-jährige Verteidiger hatte Verbrennungen im Gesicht erlitten, als während einer Silvesterparty in Istanbul ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte. «Unsere Bemühungen bestehen darin, [den Schaden] zu minimieren», sagte der Mediziner Vedat Kaya im Istanbuler Liv Hospital. Das rechte Auge des Spielers sei noch in einem schlechten Zustand, räumte Kaya ein. Die Behandlungen würden natürlich fortgesetzt.

Der ehemalige Spieler von Eintracht Braunschweig muss nach den Verbrennungen zweiten Grades nun plastisch operiert werden, bestätigte Galatasarays Teamarzt Yener Ince. Er sagte, es sei zu früh, um zu sagen, ob und wann Elabdellaoui wieder spielen werde.

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass der norwegische Nationalspieler für Schlagzeilen sorgt. Mitte November war er positiv auf das Coronavirus getestet worden, was wegen der folgenden Quarantäne der norwegische Nationalmannschaft zur Absage des Länderspiels in Rumänien geführt hatte. Die UEFA hatte das abgesagte Spiel letztlich mit 3:0 für Rumänien gewertet.

© dpa-infocom, dpa:210101-99-869208/3