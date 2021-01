Wegen eines Coronavirus-Ausbruchs im Verein wird Derby das FA-Cup-Match am Samstag mit Spielern der U23 und U18 bestreiten. Das gab der Club bekannt. Demnach wurden neun Spieler und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Die Betroffenen und alle, die zuletzt mit ihnen in Kontakt waren, müssen sich nun in Selbstisolation begeben. Das Trainingsgelände wurde geschlossen.

Ob der Ex-Nationalspieler und englische Rekordtorschütze Rooney selbst auch unter den Infizierten ist, gab Derby County nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210106-99-924401/2