Zuvor war sein Vertrag in London aufgelöst worden. Sokratis spielte in der Fußball-Bundesliga für Werder Bremen und Borussia Dortmund , mit dem BVB gewann er 2017 den DFB-Pokal. In der Nationalmannschaft gab er bereits 2008 unter dem damaligen Auswahltrainer Otto Rehhagel sein Debüt.

