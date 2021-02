«Die Bayern zu schlagen, ist nicht einfach», sagte der 56 Jahre alte Coach des Gewinners der afrikanischen Champions League . Der deutsche Rekordmeister habe im vergangenen August im Viertelfinale der europäischen Königsklasse den FC Barcelona mit 8:2 geschlagen. «Wer sind wir, dass wir sagen, wir könnten Barcelona besiegen?», fragte Mosimane . «Wer werden Spaß haben und unser Bestes geben.»

Der ägyptische Club trifft am 4. Februar (18.30 Uhr) in der zweiten Runde des Mini-Turniers auf den Gastgeberverein Duhail SC Doha. Der Sieger bekommt dann im Halbfinale am 8. Februar den deutsche Triple-Gewinner zum Gegner. Das Finale in Doha steigt am 11. Februar. «Zunächst müssen wir uns auf Al Duhail konzentrieren und dann weiterträumen», sagte Mosimane.

