Drei Tage nach dem 1:1 gegen Neuling FC Cadiz gewann der Tabellendritte dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit das Nachholspiel gegen den Abstiegskandidaten FC Elche mit 3:0 (0:0). Superstar Lionel Messi schoss Barcelona mit einem Doppelpack (48./68.) in Front und sich mit den Treffern 17 und 18 an die Spitze der Torjägerliste in der La Liga. Den dritten Treffer im Camp Nou erzielte Jordi Alba in der 73. Minute. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz fiel Elche auf den vorletzten Platz zurück.

