«Brian Brobbey passt als junger, sehr variabler und durchsetzungsstarker Spieler genau in das Profil von RB Leipzig . Er hat zuletzt bei Ajax Amsterdam gezeigt, dass er auf internationaler Ebene mithalten kann», sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche .

RB setzte sich laut Krösche gegen «andere europäische Top-Clubs» durch. Brobbey war ablösefrei. Der Torjäger wurde in der Ajax-Jugend ausgebildet. Er wird vom international bestens vernetzten Mino Raiola beraten, der auch Dortmunds Erling Haaland und Superstar Zlatan Ibrahimovic vertritt. Beim 3:0-Sieg von Amsterdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Young Boys Bern erzielte Brobbey am Donnerstag in der Nachspielzeit das Tor zum Endstand.

Brobbey bezeichnete Leipzig-Coach Julian Nagelsmann als jungen und sehr guten Trainer, «von dem ich noch viel lernen kann».

© dpa-infocom, dpa:210312-99-793285/2