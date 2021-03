In einem emotionalen Brief gab Prandelli persönliche Gründe für seine Entscheidung an: «In den letzten Monaten hat sich in mir eine dunkle Wolke entwickelt, die meine Sicht verändert.» Der 63-Jährige hatte im November 2020 den Job übernommen.

«Mit großer Traurigkeit hat der Verein seine Entscheidung akzeptiert und anerkannt, dass die Gründe über den Fußball hinausgehen», hieß es vom AC Florenz . Einen Nachfolger hat der Traditionsclub noch nicht verkündet.

Er sei gekommen, um hundert Prozent zu geben, doch dies sei nicht mehr möglich gewesen, schrieb Prandelli. Der frühere italienische Nationaltrainer hatte zuletzt mit Florenz gegen den Zweitplatzierten AC Mailand (2:3) verloren. Florenz rangiert derzeit auf dem 14. Platz.

