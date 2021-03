«Genug ist genug. Ich hatte das Gefühl, es war an der Zeit, Stellung zu beziehen», sagte der 43 Jahre alte Franzose am Montagabend der BBC . «Es war an der Zeit, den Leuten zu verstehen zu geben, dass es nicht okay ist, online beschimpft zu werden, dass es nicht okay ist, online schikaniert oder diskriminiert zu werden. Wir brauchen Taten.»

Der frühere Weltklasse-Profi und spätere Trainer hatte in der vergangenen Woche seinen vorläufigen Rückzug aus den sozialen Medien bekanntgegeben und auf «das schiere Ausmaß von Rassismus und Schikane» verwiesen und die «daraus resultierende mentale Folter von Individuen» als «zu giftig» beschrieben, «um sie zu ignorieren».

Dinge, die er früher in Stadien oder auf der Straße gehört habe, fänden sich vermehrt in den sozialen Medien, sagte Henry dem britischen Sender. «Es ist zu einfach, sich einen Account zuzulegen und dann damit davonzukommen», sagte der frühere französische Nationalspieler und Ex-Profi des FC Arsenal. Es sei zu leicht, sich hinter «fake Accounts» zu verstecken. «Es ist kein sicherer Ort.»

Der walisische Nationalspieler Gareth Bale von Tottenham Hotspur hatte am Montag angekündigt, er würde im Fall einer gemeinsamen Kampagne einen Boykott sozialer Plattformen unterstützen.

Zuletzt hatte Facebook auf die rassistischen Beleidigungen gegen Bales Nationalteamkollegen Rabbi Matondo reagiert und die entsprechenden Instagram-Accounts gelöscht. Am Sonntag hatte der im Winter vom Bundesligisten FC Schalke 04 an den englischen Club Stoke City verliehene Stürmer Matondo Instagram vorgeworfen, «absolut nichts» gegen rassistische Äußerungen auf der Plattform zu tun.

