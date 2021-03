«Ich war mir ursprünglich gar nicht wirklich bewusst, dass ich als erste Schiedsrichterin eingesetzt werde», sagte die 37-jährige der Nachrichtenagentur AP. «Ich hab einfach den Auftrag bekommen und mich total gefreut. Aber wenn du dann darüber nachdenkst, merkst du: «Du bist die erste Frau, die sowas jemals macht», also bin ich extrem stolz darauf, und meine Familie ist auch extrem stolz.» Welch hatte 2017 das Pokalfinale der Frauen geleitet.

Im Fußball der Männer sind Schiedsrichterinnen in England noch eine Seltenheit. In der Premier League ist Sian Massey-Ellis als Linienrichterin aktiv. Die erste Offizielle im Fußball-Oberhaus überhaupt war Wendy Toms.

Welch sieht nun immerhin einen positiven Trend. «Es zeigt, dass es wirklich Möglichkeiten für junge Mädchen gibt, die sich fragen, ob sie bereit sind, die Pfeife in die Hand zu nehmen oder schon Schiedsrichterinnen sind», sagte sie. «Sie können darauf hinarbeiten, Schiedsrichterin in der (unterklassigen) EFL zu werden oder wie Sian Massey-Ellis in der Premier League.»

