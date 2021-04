«Es ist einfach, mit dem Finger auf Timo zu zeigen, was ich nicht wirklich verstehen kann und was ich nicht akzeptiere», sagte Tuchel während einer Pressekonferenz. Er vertraue dem 25-Jährigen weiterhin und werde ihn an diesem Samstag im Premier-League-Spiel der Blues gegen West Bromwich Albion in der Startformation aufstellen.

Werner erziele Tore, «seitdem er fünf Jahre alte ist», sagte Tuchel. «Er hat nie aufgehört.» Deshalb könne der Stürmer, der beim 1:2 der Nationalmannschaft am vergangenen Mittwoch gegen Nordmazedonien eine Großchance zur Führung kläglich vergeben hatte, auf seine Fähigkeiten vertrauen. «Das wird wiederkommen, es ist nur eine Frage der Zeit», sagte Tuchel und zog einen Vergleich: «Wenn eine Frau nicht mit dir zum Abendessen ausgehen will, kannst du sie auch nicht zwingen. Du trittst ein wenig zurück und vielleicht ruft sie dich an.»

Seine Ausführungen zu Werner leitete der 47-Jährige zudem mit einem Spaß ein: «Es war ein schlechter Pass von Ilkay Gündogan, so sehe ich das», sagte Tuchel mit Blick auf die Szene im Länderspiel und grinste.

