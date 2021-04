Ibrahimovic sah beim Stand von 2:0 in der 60. Minute die Rote Karte, nachdem er etwas zu Schiedsrichter Fabio Maresca gesagt hatte.

Zum Zeitpunkt des Platzverweises führte Milan durch die Treffer des Ex-Bundesligaprofis Ante Rebic (8. Minute) und Frank Kessie (44.), an deren Entstehung Ibrahimovic jeweils beteiligt gewesen war. Parma kam durch Riccardo Gagliolo (66.) noch einmal heran, Rafael Leao sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. Milan liegt in der ersten italienischen Fußball-Liga nun acht Zähler hinter Stadtrivale Inter, der am Sonntag mit einem Sieg gegen Cagliari Calcio wieder davonziehen kann.

© dpa-infocom, dpa:210410-99-155867/3