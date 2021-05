Die Mannschaft von Coach Pep Guardiola verlor in der Premier League mit 1:2 (1:0) gegen den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea , der City schon im Halbfinale des FA Cups ausgeschaltet hatte. Man City könnte allerdings am Sonntag Meister werden, falls der Lokalrivale Manchester United dann bei Aston Villa verliert.

Hakim Ziyech (63. Minute) und Marcos Alonso (90.+2) trafen im Duell der diesjährigen Champions-League-Finalisten für die Gäste aus London, die vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Vorstellung zeigten. Zuvor hatte Raheem Sterling (44.) den Führungstreffer für Man City erzielt. Kurz vor der Pause hätte Sergio Agüero für die Guardiola-Elf erhöhen können und müssen, doch er scheiterte mit einem in Panenka-Manier geschossenen Strafstoß. Der Ball landete in den Armen von Chelsea-Torwart Édouard Mendy.

Vor Chelseas Siegtreffer durch Alonso hatten auch Timo Werner und Tammy Abraham ins Tor getroffen, beide standen aber zum Teil knapp im Abseits. Beide Trainer hatten ihre Startelf gegenüber den Spielen unter der Woche in der Königsklasse am Samstag auf mehreren Positionen verändert. Guardiola verzichtete zunächst auf Ilkay Gündogan und Phil Foden. Tuchel ließ Kai Havertz 90 Minuten auf der Bank.

Drei Spieltage vor Saisonende hatte Spitzenreiter City am Samstagabend weiter 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Man United. Citys Lokalrivale hat noch fünf Spiele zu absolvieren. Angesichts von maximal möglichen 15 Zählern hat United aber nur noch theoretische Chancen auf den Titel.

Am Dienstag hatte City mit einem 2:0 gegen Paris Saint-Germain erstmals in der Clubgeschichte das Endspiel der Champions League erreicht. Dort geht es am 29. Mai wieder gegen Tuchels FC Chelsea, der sich am Mittwoch mit 2:0 gegen Real Madrid durchgesetzt hatte.

