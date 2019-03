«Auf dem Weg zurück in die Weltspitze ist es wichtig, sich mit den besten Teams der Welt zu messen. Auf ein Länderspiel gegen Argentinien freuen sich die Spieler genauso wie die Zuschauer», sagte Teammanager Oliver Bierhoff .

Löw hatte nach der Auslosung der EM-Qualifikation 2020 im Dezember in Dublin hochkarätige Gegner vom Format Brasiliens oder Argentiniens als Kontrahenten für die beiden Testspiel-Termine gefordert. Zum Jahresauftakt trifft die DFB-Auswahl am 20. März in Wolfsburg auf Serbien.

Alle anderen acht Länderspiele des Jahres bestreitet der Ex-Weltmeister in der EM-Qualifikation. Die Ausscheidungsrunde beginnt am 24. März mit dem Duell in Amsterdam gegen die Niederlande. Weitere Kontrahenten sind Nordirland, Weißrussland und Estland. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizieren sich für die EM im Sommer 2020.

Das Spiel gegen Argentinien ist das zweite Wiedersehen mit den Südamerikanern nach dem 1:0 nach Verlängerung gewonnenen WM-Finale 2014. Zwei Monate nach dem Triumph von Rio hatte es bei einem Test in Düsseldorf ein 2:4 gegeben. Der letzte Heimsieg gegen Argentinien war das 4:2 im Elfmeterschießen im WM-Viertelfinale 2006 in Berlin.