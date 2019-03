Nach der Ausmusterung der drei ehemaligen Weltmeister Thomas Müller , Jérôme Boateng und Mats Hummels will der Bundestrainer am Ende der kommenden Woche Teil zwei seiner Personalplanung für die anstehende EM-Qualifikation präsentieren.

Löw wird sich zuvor mit seinen Assistenten Markus Sorg und Andreas Köpke noch zur letzten Feinabstimmung zusammensetzen. Auch mehrere Spielbeobachtungen sind bis zur Kader-Bekanntgabe geplant. Am 20. März tritt das DFB-Team in Wolfsburg zu einem Testspiel gegen Serbien an. Vier Tage später beginnt in Amsterdam gegen die Niederlande die EM-Ausscheidung.