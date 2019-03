Generation Umbruch noch auf der Suche

Das war er also, der erste Auftritt der „Generation Umbruch“. Nicht weniger als acht Akteure unter 25 Jahren fanden sich in der Startelf wieder, die Bundestrainer Joachim Löw in das erste Länderspiel des Jahres schickte. Der Befreiungsschlag nach dem desaströsen Jahr 2018 mit dem Aus in der WM-Vorrunde fand so nicht statt. Dieser erste Test, so etwas wie die Blaupause für das erste Qualifikationsspiel zur EM 2020 am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande, endete mit einem 1:1 (0:1) gegen Serbien. Das 0:1 von Luka Jovic (12.) egalisierte Leon Goretzka (69.) vor 26 101 Zuschauern.

Debütant Nummer 101 der Ära Löw, Lukas Klostermann, durfte als rechter Teil der Leipziger Abwehrklammer mit Marcel Halstenberg ran. Und nach nicht einmal 50 Sekunden kam er zum Abschluss. Da fragte man sich auf den Rängen noch: Die Nummer 13, der neue Müller, wer ist das eigentlich? Genau, Müller, Thomas, der Aussortierte, fand zumindest auf den Rängen noch ein wenig statt. Mit einem kilometerlangen Transparent am Oberrang bedankte man sich bei Mats (Hummels), Thomas und Jerome (Boateng). Löw hatte die Weltmeister von 2014 vor wenigen Tagen in den Vorruhestand verabschiedet.

Dabei stellte sich durchaus die Frage, ob eine Innenverteidigung mit Hummels und Boateng ähnlich gewackelt hätte, wie deren Nachfolger Niklas Süle und Jonathan Tah gegen das Mittelklassemodell der Weltrangliste aus Serbien. Beim 0:1 verlor die Verteidigung der deutschen Mannschaft Luka Jovic komplett aus den Augen. Der Stürmerstar von Eintracht Frankfurt köpfte unbedrängt ein, weil zuvor Joshua Kimmich einen Kopfball unglücklich an die Schulter von Nemanja Maksimovic klärte. Serbiens rare Angriffe blieben zudem weiter brandgefährlich, einmal klärte Klostermann (25.) im letzten Moment, dann verpasste Adem Ljajic (41.) das 2:0 aus bester Lage.

Und die jungen Wilden des Joachim Löw? Ja, bemüht, gerade Leroy Sane und Julian Brandt versuchten mit der einen oder anderen Einzelaktion, die Gäste zu verwirren. Das war etwas zu hastig, vieles blieb Stückwerk. Die einzig wirklich gelungene Kombination nach 37 Minuten vergab Timo Werner. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Mit Pfiffen wurde das Team in die Kabine geschickt. Defensiv instabil, offensiv zu harmlos – da fehlte einiges.

„Jugend forscht“ wurde abgeschwächt, als Marco Reus die Rolle von Kai Havertz übernahm. Der Dortmunder wie auch der eingewechselte Leon Goretzka brachten Leben ins Spiel. Nach knapp einer Stunde entschärfte Torwart Marko Dmitrovic einen Schuss von Reus. Wenig später hatte Leroy Sane (63.) den Ausgleich auf dem Kopf, Sekunden später machte Ilkay Gündogan alles richtig – bis auf den Abschluss, den Maksimovic von der Torlinie kratzte. Der Mittelfelstar von Manchester City trug dabei nach der Pause die Kapitänsbinde, er, der im WM-Jahr nach der „Erdogan-Affäre“ noch schwer in der Kritik stand. Ein Ritterschlag durch Löw für den Ex-Dortmunder.

Das Löw-Team drehte dann doch noch etwas am Temporegler. Leistungssteigerung nennt man das wohl. Sane (73. und 78.) verpasste das 2:1 genauso wie Reus (75.). Es hatte gedauert, ehe sich das deutsche Team gefunden hatte – aber die Zeit darf man ihr lassen.