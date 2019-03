Nico Schulz auf den letzten Drücker – Deutschland schlägt die Niederlande

War das die Geburtsstunde einer neuen, zukunftsweisenden und famosen Nationalelf? Vielleicht. Vom Coup über die Niederlande wurde geträumt. Als in Amsterdam der Auftakt in der EM-Qualifikation nach 90 Minuten abgepfiffen wurde, war allen klar, dass das genau so gehen kann. Mit dem Neuaufbau, der Verjüngungskur durch Bundestrainer Joachim Löw , der Verklappung des desaströsen WM-Jahres 2018. Marco Reus passte in der Schlussminute auf Nico Schulz , Tor, 3:2 (2:0) gewann das Löw-Team gegen den ewigen Rivalen von nebenan, und zwar spektakulär. Leroy Sané und Serge Gnabry sorgten für die Führung, Matthijs de Ligt und Memphis Depay glichen aus. Fast hatten sich beide Seiten auf ein Remis geeinigt, dann kam Schulz, der Linksfuß, er traf mit rechts. Wahnsinns-Finale.

Löw sorgte, gelinde gesagt, für eine Reihe von Überraschungen. Denn von der Mannschaft, die zuletzt gegen Serbien (1:1) gestartet war, blieben gerade noch vier Akteure mit Torwart Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Leroy Sané übrig. Doch der Paukenschlag war, dass die „neue Zeitrechnung“ in der EM-Qualifikation ohne den Dortmunder Marco Reus und Ilkay Gündogan (Manchester City) begann. Ausgerechnet Borussias Angriffs-Feuerwerk war raus. Reus hatte gegen Serbien für sehr viel Schwung gesorgt. Der flinke Filigrane, sollte die niederländische Deckung durcheinander wirbeln – musste wegen Oberschenkelproblemen aber passen.

Deutschland startete in den 43. Länderspiel-Klassiker gegen den Nachbarn von der Papierform eher defensiv und mit größtem Respekt. Man hatte sich ganz klein gemacht vor dem Auftritt in der Johan-Cruyff-Arena. Vielleicht war auch deshalb Gündogan nur Reservist, weil er mit einem „Punkt in Holland in der aktuellen Situation“ leben könnte. Hatte er so gesagt, zuletzt in Wolfsburg. Die neue Demut war nicht grundlos, weil „ Oranje “ Teil eins in der EM-Qualifikation 2020 bereits mit einem 4:0 über Weißrussland in der Wochenmitte abschloss.

Dann kam alles ganz anders. Eindrucksvoll nahm nur die DFB-Auswahl die Partie in Angriff. Matthias Ginter (2.) wanderte scheinbar mühelos durch den niederländischen Abwehrdeich, dann verpasste Gnabry das 1:0 nach wunderbarer Vorarbeit von Sané, schließlich startete Kimmich (13.) durch, wurde aber im letzten Moment von Frenkie de Jong an der Strafraumgrenze gestoppt. Es ging praktisch nur in eine Richtung, und gar nicht mehr überraschend fiel das 1:0 durch Leroy Sané. Toni Kroos und Nico Schulz waren die Wegbereiter, der Jungstar von ManCity verwandelte überragend abgeklärt. War das wirklich die erste Mannschaft vom kriselnden Fußball-Giganten Deutschland?

Selbst eine weitere Baustelle zwischen den Pfosten schien behoben. Die hochgejazzten Gastgeber kamen nur langsam auf Touren, doch Schlussmann Neuer reagierte zweimal fantastisch gegen Ryan Babel (25./27.). Damit war Sturm und Drang vorbei.

Löws Mannschaft machte fast alles richtig vor der Pause, natürlich vor allem Gnabry (34.) mit einem Kunstschuss zum 2:0 – dabei sah Abwehrchef Virgil van Dijk alles andere als gut aus.

Nur wurden in der Pause vielleicht auch die Erinnerung an den 19. November 2018 in Gelsenkirchen wach: Deutschland hatte eine 2:0-Führung in den letzten Minuten aus der Hand gegeben. Als Matthijs de Ligt zum 1:2 einen Freistoß von Memphis Depay einköpfte, da waren noch mindestens 42 Minuten zu spielen. Keine Viertelstunde später traf Depay selbst zum 2:2. Murmeltiertag für die DFB-Auswahl? Gelsenkirchen reloaded?

Jetzt beruhigte sich die Partie. Wobei die „Elftal“ Regie führte, die klaren Chancen allerdings fehlten, die Deutschen ihrerseits konterten. Kein Sieger in Amsterdam, ein Teilerfolg für Löw – ehe Schulz kam. Alles oder nur ein Punkt. Alles. Deutschland kann es noch.