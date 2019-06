«Ich kenne jeden Ablauf, jede Person, fühle mich sehr sicher und wohl», sagte der 53-Jährige im niederländischen Venlo. Coach Löw fehlt bei den Partien der Fußball-Nationalmannschaft in Weißrussland und gegen Estland wegen Durchblutungsstörungen. «Natürlich ist das speziell und ungewohnt, wenn der Cheftrainer nicht dabei ist», sagte Sorg .

Die Trainingseinheiten habe man aber schon vorher gemeinsam intensiv vorbereitet. Zudem habe ihm Löw als Co-Trainer «schon immer vertraut und schon immer viel Verantwortung übertragen», sagte Sorg. Ziel seien zwei Siege vor der Sommerpause. «Wir wollen mit aller Macht eine optimale und souveräne Qualifikation, daran hat sich nichts geändert», sagte Sorg.

Löw entscheidet auch aus dem Krankenstand über die Aufstellung der Fußball-Nationalmannschaft in den beiden Spielen. «Der Bundestrainer hat das letzte Wort, natürlich wird das auch in diesem Fall so sein», sagte Löw-Vertreter Marcus Sorg.

Schon klar ist, dass Kapitän Manuel Neuer in Weißrussland im Tor stehen wird. Das bestätigte Torwarttrainer Andreas Köpke. «Ich bin froh, dass er nach seiner Verletzung so stark zurückgekommen ist. Das ist nicht so selbstverständlich», sagte Köpke. Bayern-Torwart Neuer hatte in der Saisonendphase wegen eines Muskelfaserrisses länger pausiert und war erst zum Pokalfinale in die Münchner Startelf zurückgekehrt.

Mit Löw sei das Trainerteam im ständigen Kontakt, versicherte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Der Bundestrainer, der zuletzt nach einem Sportunfall in einem Krankenhaus behandelt wurde, sei «entspannt und ruhig».