Löws Jungspunde gegen Nordirland unter Druck

„Heerlijk, heerlijk“, freute sich Matthijs de Ligt diebisch. Sieg nach Rückstand, Deutschland im eigenen Stadion bezwungen, viel mehr niederländische Herrlichkeit gibt es nicht für den Augenblick. Der Jungstar der „Elftal“, gerade für schlappe 85 Millionen Euro zu Juventus gewechselt, hatte gute Laune. Denn oben drauf, als Kirsche auf der Torte, gab es noch den Sieg im direkten Vergleich mit Deutschland in der EM-Qualifikation. Lecker, echt lecker, wunderbar, was letztlich „Heerlijk“ bedeutet. Daumen hoch, dieses Mal in Orange.

Selbstbewusster Jubel beim groß aufspielenden kleinen Nachbarn, Frust beim deutschen Team. Plötzlich hatte das fünfte Qualifikationsspiel zur Euro 2020 am Montag in Nordirland ein anderes Gewicht bekommen. Diese zweite Halbzeit gegen die Niederlande, sie hinterließ Spuren bei der DFB-Auswahl . Vier Gegentore. Innerhalb einer halben Stunde verlor sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im Nirwana. Kein Sieg, nicht einmal ein Punkt, 2:4 hieß es am Ende für die Niederlande, Oranje boven, Holland obenauf.

Die Gesamtlage in der Gruppe C hatte so eine neue Dynamik bekommen. Nordirland thront auf Rang eins mit vier Siegen gegen Estland und Weißrussland, Deutschland und die Niederlande haben sich gegenseitig in die Bredouille gebracht, der Trend spricht allerdings klar für das Team von Coach Ronald Koeman, sein spielfreudiger Mix um einen gewaltigen Virgil van Dijk im Abwehrzentrum passt.

Der Last-Minute-Erfolg von Amsterdam im Hinspiel beim 3:2 befeuerte noch die deutsche Idee von einem spielerischen Durchmarsch durch die Vorrundenpartien. Von wegen. Die Niederlande nahmen durch den vor allem nach der Pause imponierenden 4:2-Triumph viel Druck vom Kessel. Der Dreikampf zwischen Nordirland, Deutschland und den Niederlanden ist voll entbrannt. Der Außenseiter von der irischen Insel hat keine so schlechte Karten und alle Partien gegen Estland und Weißrussland gewonnen. Die „Green and White Army“ ist bereit. Es wird kein Spaziergang für die deutsche Auswahl, für Ausrutscher ist jetzt kein Raum mehr.

Ohne Schulz und Gündogan Mit schweren Rucksäcken bestiegen die Nationalspieler ihren schwarzen Sonderflieger. Auch Joachim Löw kam mit ganz viel Ballast in Belfast an. Plötzliche EM-Sorgen, neue Taktikzweifel und dann auch noch die nach dem Abwehrchaos gegen Holland wieder aufgeflammte Debatte um den aussortierten Mats Hummels machen das EM-Qualifikationsspiel in Nordirland am Montag (20.45 Uhr/RTL) zu einer unerwartet harten Bewährungsprobe. Im ungemütlichen Windsor Park will Löw die nach dem herben 2:4-Dämpfer gegen die Niederlande schlagartig wieder aufgekommene Kritik an seinem Erneuerungskurs unbedingt schnell verstummen lassen. Der Dortmunder Nico Schulz wird wegen seiner Fußverletzung fehlen. Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Jonas Hector (1. FC Köln) sind statdessen die Alternativen als Linksverteidiger. Die Dreier-Abwehrreihe dürfte Löw auf eine Viererkette umstellen, dann wohl ohne den Eigentor-Schützen Jonathan Tah, den trotz der tröstenden Worte vieler Kollegen großen Verlierer des Holland-Spiels. Ilkay Gündogan plagt derweil ein Infekt. Auch er muss passen. ...

Was zumindest eine Stunde gegen die Niederlande wie ein defensiver Masterplan von Löw anmutete, eine tief stehende und praktisch auf Ballbesitz verzichtende DFB-Auswahl, entpuppte sich später als etwas ganz anderes, ein Zufallsprodukt: „Wir haben verdient verloren. Die Niederlande waren über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft“, schimpfte Löw nach seiner 30. Niederlage als Bundestrainer. Deutschland verlor im Klassiker nach einer resoluten ersten Halbzeit völlig den Faden. Joshua Kimmich und Toni Kroos in der Mittelfeldzen­trale bekamen keine Stabilität mehr ins Spiel, Matthias Ginter und vor allem ein tapsiger Jonathan Tah waren vollkommen überfordert. Löw war angesäuert, seine Ideen funktionierten nicht im Ansatz.

„Dass es so lief, hat sich im Spiel entwickelt. Ich war überrascht, wie wenig wir am Ball waren“, meinte Kroos nach der Partie. Er wollte nicht schwarzmalen, obwohl er fehlende Kon­stanz beklagte: „Wir spielen mal so oder so, aber nicht über 90 Minuten stabil.“

Die Restrukturierung der Nationalelf nach dem Debakel des WM-Jahres 2018 ist nicht ohne Rückschläge zu erwarten. Die Partie in Hamburg war eine knappe Stunde vielversprechend, weil die individuelle Stärke der Koeman-Elf gebändigt werden konnte. Im letzten Drittel ging jedwede Kontrolle verloren, das war ein Rückschritt, und das blieb hängen. Es gibt viel zu tun.