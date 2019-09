EM-Ticket fast in der Tasche – aber Löw bleibt unter Druck

Das große Fiasko hat die DFB-Elf mit dem Sieg in Belfast abgewendet. Der Freitag ist abgehakt, zumindest Hälfte zwei in Belfast war gut. Da brennt also wohl nichts mehr an. Die Qualifikation für die EM 2020 muss ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, auch wenn schillernde Figuren oder Fußballer von Weltklasse-Format der aktuellen Generation fehlen. Schließlich nehmen 24 der 55 Uefa-Mitgliedsverbände teil.

Wäre schon peinlich, wenn ausgerechnet Deutschland als eines der zwölf Gastgeberländer (vier Spiele in München) nicht dabei ist. Die drei verbleibenden Partien sind Pflichtaufgaben, die Niederlande und Nordirland nehmen sich ja auch noch Punkte ab. Das läuft.

Bundestrainer Joachim Löw bleibt dennoch unter Beobachtung. Viele seiner Entscheidungen zuletzt warfen Fragen auf.