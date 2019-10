Der 18-Jährige darf beim Freundschaftsspiel in Spanien am 10. Oktober (19.45 Uhr/ ProSieben Maxx) oder bei der EM-Qualifikationspartie in Bosnien-Herzegowina am 15. Oktober (18 Uhr/ProSieben Maxx) auf sein Debüt hoffen. Er rückt für Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach in das Aufgebot, der bei der U20 Spielpraxis sammeln soll.

Die Kuntz-Auswahl trifft sich am Montag, am Mittwoch reist sie nach Spanien. «Im Sommer standen wir mit den Spaniern noch gemeinsam im EM-Finale, jetzt treffen aber zwei völlig andere Teams aufeinander - das wird für uns ein Test auf ganz hohem Niveau», sagte Kuntz laut DFB-Mitteilung von Mittwoch in Erinnerung an das 1:2 vor gut drei Monaten.

Die neuformierte U 21-Nationalmannschaft hatte im September ihr erstes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2021 in Slowenien und Ungarn souverän mit 5:1 gewonnen. Die weiteren Gegner in der Qualifikation neben Bosnien-Herzegowina und Wales sind Belgien und Moldau. Das letzte Heimspiel des Jahres findet am 17. November in Freiburg gegen Belgien statt.