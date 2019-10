DFB-All-Stars mit Remis in Prestigeduell gegen Italien

Klinsmann & Co.

Fürth (dpa) - Die All-Star-Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes hat in ihrem ersten Spiel ein Unentschieden erreicht. Die Auswahl von Ex-Nationalspielern kam am Montag in Fürth gegen eine italienische Legendentruppe zu einem 3:3 (2:2).