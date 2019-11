Im 23-köpfigen Aufgebot für die Partie am 17. November (16.00 Uhr/ ProSieben ) in Freiburg steht auch wieder Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim, der die Länderspiele in Spanien (1:1) und Bosnien-Herzegowina (2:0) im Oktober verletzungsbedingt verpasst hatte.

«Wir freuen uns, dass wir unser Spitzenspiel in Freiburg vor solch einer tollen Kulisse bestreiten können», sagte Kuntz laut Pressemitteilung vor der Partie im bereits ausverkauften Schwarzwald-Stadion. «Wir werden auf dem Platz Herz zeigen und wollen unseren Spitzenplatz in der Tabelle verteidigen.» Ache habe bisher «eine starke Saison in der Eredivisie gespielt, weshalb wir ihn gerne besser kennenlernen wollen».

Das Spiel ist mit 14.000 Zuschauern ausverkauft, da die Stehplätze aufgrund einer UEFA-Richtlinie nicht verkauft werden dürfen. Die deutsche U21 hat ihre ersten beiden Qualifikationsspiele für die EM 2021 in Ungarn und Slowenien gegen Wales (5:1) und Bosnien-Herzegowina (2:0) gewonnen und führt die Gruppe neun an. Mit jeweils vier Punkten aus drei Spielen folgen Belgien und Bosnien-Herzegowina.