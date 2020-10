Löw startet mit DFB-Team in gefühlte Turnierwoche

Köln (dpa) - Im ungemütlichen Kölner Nieselregen hat Bundestrainer Joachim Löw die erste Abordnung seines XXL-Aufgebotes für die anstehenden drei Fußball-Länderspiele in Empfang genommen.

Löw betrat das direkt am Rhein gelegene Hotel der Nationalmannschaft nach seiner Ankunft in Corona-Zeiten mit einem blauen Mund-Nasen-Schutz. Der 60-Jährige startet eine sehr spezielle Mission. «Wir haben drei Spiele innerhalb von sieben Tagen, das ist schon anspruchsvoll und erinnert mich an ein Turnier», hatte er vorab erklärt.

Am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) bestreitet die DFB-Auswahl in Köln ein Testspiel gegen die Türkei. Danach geht es im Drei-Tage-Rhythmus in der Nations League weiter, erst im Corona-Risikogebiet Kiew gegen die Ukraine und danach wieder in Köln gegen die Schweiz. Die deutsche Mannschaft war mit zwei Unentschieden in den Wettbewerb gestartet.

Nach der verletzungsbedingten Absage des Schalkers Suat Serdar umfasst Löws Aufgebot noch 28 Spieler. Mit Verspätung wird Timo Werner anreisen. Der Chelsea-Stürmer ist erkältet und kam deshalb noch nicht zum Treffpunkt in Köln. Die fünf Bayern-Profis Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, die beiden Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann sowie der angeschlagene Toni Kroos von Real Madrid sollen erst am Dienstagabend zum Team stoßen. Mit den acht viel beanspruchten Nationalspielern plant Löw nur für die beiden Punktspiele in der Nations League und nicht gegen die Türkei.

Am Tag des Treffpunktes war im DFB-Teamhotel auch noch das Ende der Transferfrist ein wichtiges Thema. Abwehrspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea war etwa noch ein möglicher Wechselkandidat.

Oliver Bierhoff sieht die Nationalmannschaft beim anstehenden Länderspiel-Dreierpack angesichts der sich wieder verschärfenden Corona-Lage vor besonders großen Herausforderungen. «Wir wollen sie meistern und erfolgreich meistern. Wir wollen auf der Länderspielreise erfolgreich Fußball spielen, guten Fußball spielen und als Mannschaft zusammenfinden», sagte der DFB-Direktor bei einer Online-Pressekonferenz in Köln.

Eher pessimistisch sieht Bierhoff die Möglichkeit, dann erstmals wieder vor Zuschauern zu spielen. «Das liegt nicht in unserer Hand. Es hängt vom Gesundheitsamt Köln ab», sagte Bierhoff. «Meine Hoffnungen sind nicht so groß», fügte der 52-Jährige an und verwies auf den über den Wert von 38 gestiegenen Corona-Index für Köln. Der DFB würde gerne für die Partie 9200 Freikarten verteilen. Eine Entscheidung werde ein Tag vor dem Spiel fallen.

