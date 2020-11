Am 1. März 2006 verlor die deutsche Nationalelf ein Testspiel in Italien mit 1:4. Der Alarm im Land war riesig, so kurz vor der Heim-WM. Trotzdem folgte wenige Monate später ein sehr gelungenes Turnier. Auszuschließen ist es nicht, dass es 15 Jahre später ähnlich kommt. Doch nach der 0:6-Vorführung in Sevilla glaubt niemand daran.