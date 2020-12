Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich kämpferisch und enttäuscht

Ein Anflug von Angriffsmodus lag in der Luft, als Joachim Löw das Wort ergriff. Er habe sich, sagte der Bundestrainer der Fußball-Nationalelf doch schon gewundert über die Indiskretionen, die Durchstechereien, die fehlende Geschlossenheit. Enttäuscht sei er, dass so viele Details aus den Hinterzimmergesprächen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Das wäre das eine.

Zweifel an seiner Mission? Keine, nein. Vielleicht vermutete er auch eine Form von Königsmord – an seiner Person. Ausgemacht war damit vor allem Fritz Keller , der Chef des Deutschen Fußball-Bundes, der sich aktuell wohl auch im Grabenkrieg mit DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius befindet und zudem mal keck die Halbfinal-Teilnahme bei der EM als Mindestziel für 2021 ausgerufen hat. Löw haderte damit und natürlich mit all denjenigen im Verband, die Interna verbreitet hatten von den Krisensitzungen. „Keller vs. Curtius“ würde seine Arbeit mit der Mannschaft nicht belasten, aber für ein einheitliches Bild des Verbandes und des sportlichen Aushängeschildes wäre das schädlich.

Löw: „Wut lodert noch in mir“

Quintessenz: Nein, an Rücktritt habe er nicht gedacht, dafür wünsche er sich mehr Geschlossenheit in der Riege der Entscheidungsträger. Dass er abgetaucht sei nach dem 0:6-Desaster gegen Spanien im letzten Länderspiel des Jahres, wollte er auch nicht so stehen lassen. „Die Wut lodert immer noch in mir, auch weil es keine schnelle Möglichkeit gibt, dieses Resultat zu korrigieren.“

Löw, der seit fast eineinhalb Dekaden Nationaltrainer der deutschen Mannschaft ist, erlebt die vielleicht schwierigste Phase seiner Ägide. Seine Popularitätswerte in der breiten Öffentlichkeit, die so schlecht sind wie nie, stehen aus seinem Blickwinkel der Zustimmung im inneren Zirkel der DFB-Auswahl diametral entgegen, Teamdirektor Oliver Bierhoff ist auf seiner Seite.

Schlechte Umfragewerte

Für die meisten der rund 80 Millionen Übungsleiter in Deutschland, die sich vermutlich auch die Leitung der Nationalelf zutrauen, ist er laut Umfragen ein rotes Tuch geworden. Der Weltmeistermacher von 2014 steht im Fegefeuer des Fußballs. Er sagt, dass er diese Kritik akzeptiere, gerade nach so einer Pleite wie in Sevilla. Aber, so seine Sicht der Dinge: „Die Mannschaft hat sich im Umbruch im Jahr 2019 gut entwickelt, 2020 ist das stehen geblieben. Grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg. Wir bleiben unserer roten Linie treu.“

Die einen sehen rot als Maxime, die anderen irgendwie auch, aber ganz anders. Löw nutzte seinen vermutlich letzten öffentlichen Auftritt des Jahres dazu, für sein Team zu werben. Er blickte zurück und bezog sich auf 2010, als die DFB-Auswahl ebenfalls eine neue Statik bekam und WM-Dritter wurde. Vertraut den Spielern, vertraut mir, lautete sein Mantra. Mit seinen 60 Jahren müsse sich niemand Sorgen um seine Motivation und Hingabe machen. Basta.

Hintertür für Hummels und Boateng

Adventlich öffnete er sich auch noch eine Hintertür, angesprochen auf die Rückkehr der Anfang 2019 ausgemusterten Weltmeister Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller. „Im Sinne des Erfolgs werde ich alles erdenklich bei der Nominierung für den Erfolg tun. Unser Anspruch ist das Maximum, der Turniersieg.“