«Heute sieht man doch, dass es ohne die drei nicht ging. Es war falsch, sie auszusortieren», sagte der 67-Jährige in einem «kicker»-Interview. Er frage sich, warum Löw vor allem Müller nicht wieder in die Auswahl hole. «Thomas spielt überragend bei Bayern. Ich weiß nicht, warum Jogi Löw auf ihn verzichtet», sagte Magath .

Mit Blick auf die ins kommende Jahr verlegte Europameisterschaft rechnet der einstige Nationalspieler nicht mit dem vierten Titelgewinn für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). «Von Titelchancen bei der EM würde ich nicht ausgehen», sagte Magath, der 1980 Europameister geworden war.

Insgesamt absolvierte er 43 Länderspiele und gewann als Spieler mit dem Hamburger SV unter anderem den Europapokal der Landesmeister (heute Champions League) und dreimal die deutsche Meisterschaft. Anschließend war Magath Trainer bei Bundesligisten wie dem FC Bayern München, dem VfB Stuttgart, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Beim VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 war der 67-Jährige jeweils Trainer und Manager in Personalunion.

Seit Anfang dieses Jahres ist Magath als «Head of Flyeralarm Global Soccer» tätig. Für den Sponsor berät er den Zweitliga-Letzten Würzburger Kickers und den Bundesligisten FC Admira Wacker in Österreich. «Ich mache keine Verträge und habe bisher auch keinen einzigen gesehen, weder in Würzburg noch in Wien. Ich bin nicht der Verantwortliche, sondern dafür da, um meine Kontakte und Erfahrung einzubringen», erklärte Magath.

© dpa-infocom, dpa:201221-99-769841/2