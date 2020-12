«Wenn die EM nicht so verläuft, wie wir es uns wünschen und wie wir es angesichts der Spieler auch erwarten können, dann müsste nicht nur Löw den Koffer packen, sondern alle, die entschieden haben, dass er bleiben soll», betonte Deutschlands Rekord-Nationalspieler in einem Interview der « Süddeutschen Zeitung ».

Das 0:6-Debakel gegen Spanien sei zwar «ein Ausnahmefall», gewesen, bemerkte Sky-Experte Matthäus , der in Budapest lebt und seit März nicht mehr im Fußballstadion war. «Aber wenn ich die Gesamtsituation betrachte oder mich an die Spiele davor erinnere, die man über die Zeit gerettet oder in denen man im letzten Moment noch ein Gegentor bekommen hatte», sagte der 59-Jährige, «wenn ich mir all das anschaue, dann stelle ich fest: Es stimmt nicht mehr.»

Er finde Löws Ansprachen «nicht mehr so klar wie früher. Das ist nicht mehr so flüssig und eindeutig wie noch 2016, oder sogar 2018. Seine Antworten klingen ein bisschen nach: «Lasst mich nur machen - ihr anderen habt keine Ahnung!»», sagte Matthäus, mit 150 Länderspielen DFB-Rekordmann. «Und dann diese Teilnahmslosigkeit auf der Bank, vor allem gegen Spanien!»

Dass Löw nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 noch mal eine Chance erhielt, habe er verstanden, meinte Matthäus. «Aber der Glaube der Fans ist verloren gegangen, und ich glaube, der DFB unterschätzt das», sagte der Weltmeister von 1990 und versicherte: «Ich würde mir wünschen, dass Joachim Löw wieder in die Spur findet - für ihn und für den deutschen Fußball.»

