Dazu vereinbarten beide Seiten eine Option auf eine weitere Spielzeit. « Jakub ist ein sehr laufstarker Spieler mit fußballerischer Qualität, der auf beiden Außenbahnen sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann», wird St. Paulis Trainer Markus Kauczinski auf der Club-Homepage zitiert.

Der 20 Jahre alte Bednarczyk kam in der aktuellen Saison bei Bayer Leverkusen lediglich beim 5:1-Auswärtssieg in der Europa League bei AEK Larnaka auf Zypern zum Einsatz. Beim Tabellen-Dritten der 2. Liga will sich der Abwehrspieler nun «weiterentwickeln und Spielpraxis sammeln».