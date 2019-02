Magdeburg (dpa) - Holstein Kiel hat im Kampf um die Aufstiegsplätze etwas an Boden verloren. Vier Tage nach dem Aus im DFB-Pokal kamen die Norddeutschen am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga beim Neuling 1. FC Magdeburg nur zu einem 1:1 (1:1).

Von dpa