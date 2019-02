Ingolstadt (dpa) - Der FC Ingolstadt nimmt den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga immer beherzter an. Nach dem 2:1 (2:0) gegen den VfL Bochum und drei Siegen in den vier Partien des neuen Jahres konnten die Oberbayern die direkten Abstiegsplätze erstmals seit dem 6. Spieltag verlassen.

Von dpa