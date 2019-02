«In gewisser Weise waren Tonys Tränen auch ein Zeichen, das uns allen eine Mahnung sein sollte», sagte der FC-Coach dem Nachrichtenportal « t-online .de». «Klar, er hat Geld, er hat Ruhm. Aber hinter dem Sportler Anthony Modeste steht ein Mensch mit einem Privatleben und Emotionen. Das ist in diesem Moment sichtbar geworden, das wird im Fußball-Geschäft oft vergessen», sagte Anfang .

Der 44-Jährige sieht allgemein eine Zunahme von unsachlich geführten Diskussionen. «Dass wir alle in der Fußball-Branche hin und wieder kritisiert werden, gehört dazu. Dass der eine oder andere emotionale Fan oder Kritiker mal übers Ziel hinausschießt – akzeptiere ich auch. Aber man sollte nie persönlich werden, weil man nie weiß, was in einem anderen Menschen vorgeht», sagte der Kölner Trainer.

«Eigentlich ist es doch ganz einfach: Behandle deinen Mitmenschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ich habe das Gefühl, dass einige Menschen dieses Maß nicht finden und Kritik und Diskussionen immer seltener sachlich bleiben», meinte Anfang. Er selbst bekomme das zu spüren. «Wenn wir ein Spiel verlieren, werden teilweise auch meine Kinder in der Schule damit konfrontiert.»