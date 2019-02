«Die Beurlaubung von Maik Walpurgis und seinen Co-Trainern ist für uns in dieser Situation alternativlos, weil nicht nur das Erreichen unserer Ziele in dieser Saison in große Gefahr geraten ist, sondern auch der Glaube verloren gegangen ist, gemeinsam in dieser Konstellation erfolgreich sein zu können», erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Club-Mitteilung.

Für den Trainer endet seine Amtszeit nach nur 166 Tagen. Die Dresdner hatten am Vortag 0:2 (0:1) beim SV Darmstadt 98 verloren und damit vier der fünf Spiele nach der Winterpause verloren. Von 15 möglichen Punkten holte Walpurgis nur einen, zudem erzielte Dynamo in den letzten vier Partien keinen eigenen Treffer. «Die sportliche und tabellarische Entwicklung unserer Mannschaft ist insgesamt besorgniserregend», sagte Minge.

Walpurgis hatte Dynamo erst am 11. September 2018 von Uwe Neuhaus übernommen. In den 20 Pflichtspielen unter seiner Verantwortung gab es sechs Siege, fünf Remis und neun Niederlagen.