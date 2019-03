Philipp Klement (75. Minute) und Christopher Antwi-Adjej (77.) drehten vor 10.696 Zuschauern das Spiel, in dem die Gäste durch Konstantin Kerschbaumer in Führung gegangen waren. Antwi-Adjej (85.) legte nochmal nach und machte die vierte FCI-Niederlage nacheinander endgültig perfekt. Die heimstarken Ostwestfalen sind mit 41 Zählern Tabellen-Siebter.

Die Ingolstädter waren in Paderborn in einem Sondertrikot mit dem Slogan «Rechts außen? Nur im 4-3-3» aufgelaufen. Das sei eine Reaktion auf die Vorfälle des vergangenen Spieltages, sagte Trainer Jens Keller . Kapitän Almog Cohen war vor einer guten Woche nach seiner Roten Karte in der zweiten Halbzeit beim 0:2 bei Union Berlin durch einen antisemitischen Hass-Internetbeitrag von einem User aufs Übelste beleidigt worden. «Das hat in unserer Gesellschaft nichts verloren», sagte Keller.