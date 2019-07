«Meiner Meinung nach ist der VfB der absolute Favorit auf den Aufstieg. Er hat den mit Abstand höchsten Etat und einen unheimlich hohen Anspruch an sich selbst», sagte der Weltmeister von 2014 bei einem Mediengespräch in Hannover. Nach dem Bundesliga-Abstieg beider Clubs wechselte der 30 Jahre alte Zieler in diesem Sommer von Stuttgart nach Hannover. Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) treffen der VfB und 96 am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison gleich in Stuttgart aufeinander.