«Gott sei Dank ist nichts gerissen», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat . Die Diagnose bei Innenverteidiger Holger Badstuber, der mit Problemen am Sprunggelenk ausgewechselt worden war, stand zunächst noch aus. Torhüter Gregor Kobel dürfte nach Angaben von Mislintat am Samstag gegen den FC St. Pauli wieder einsatzfähig sein. Kobel hatte am Montag wegen Hüftbeschwerden gefehlt.