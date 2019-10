«Ich habe viele Fehlentscheidungen getroffen, aber natürlich nicht bewusst», wird der 75-Jährige vom «Sportbuzzer» zitiert. Er habe daraus gelernt, was auch Sportdirektor Jan Schlaudraff zu spüren bekomme. «Jan ist ein Opfer meines Lernprozesses der letzten beiden Jahre», sagte Kind . Der frühere Profi Schlaudraff bekomme «klare Vorgaben».

In der laufenden Saison haben die 96er einen Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt. Am vergangenen Samstag siegte das Team von Trainer Mirko Slomka dann aber bei Dynamo Dresden und steht aktuell auf dem elften Tabellenplatz.