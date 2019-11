Der 40 Jahre alte Schweizer trainiert derzeit noch die A-Junioren des FC Basel . Allerdings soll der ehemalige Stürmer in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel haben. Frei stürmte in der Fußball-Bundesliga von 2006 bis 2009 für Borussia Dortmund. 2013 beendete er seine aktive Karriere bei seinem Heimatverein FC Basel. Zweitligist Hannover 96 hatte sich am 3. November von Slomka getrennt.