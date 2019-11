Jahn Regensburg zieht mit Heimsieg an Heidenheim vorbei

Regensburg (dpa) - Der SSV Jahn Regensburg hat den Vormarsch des 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Oberpfälzer gewannen zu Hause mit 3:1 (1:0) und zogen in der Tabelle an den Heidenheimern vorbei.