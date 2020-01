96-Boss Kind peilt Bundesliga-Rückkehr 2021 an

Hannover (dpa) - Hannovers Hauptgesellschafter Martin Kind peilt mit dem Fußball-Zweitligisten spätestens 2021 eine Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse an. Dies sei «unser Ziel», erklärte der Geschäftsführer der Niedersachsen in einem Interview auf der Club-Homepage.