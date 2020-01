Vor 13.298 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke erzielten Leart Paqarada (45. Minute/Foulelfmeter) und Kevin Behrens (60., 83.) die Treffer für die Gäste. Bashkim Ajdini (47.) gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich für das Überraschungsteam der Zweitliga-Hinrunde, das mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren musste. VfL-Torwart Philipp Kühn sah in der 45. Minute Gelb-Rot, weil er sich beim gehaltenen Strafstoß gegen Paqarada zu früh bewegt hatte. Eine umstrittene Entscheidung, die Wiederholung des Elfmeters nutzte Paqarada zur Gäste-Führung.