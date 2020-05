«Es ist an der Zeit, anzuerkennen, dass fast alle Beteiligten den sportlichen Erfolg über nachhaltige Entwicklung gestellt haben», sagte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart im Interview von « Stuttgarter Zeitung » und «Stuttgarter Nachrichten». «Für eine positive Bilanz auf der Mitgliederversammlung gibt es eben weniger Applaus als für die Champions-League-Teilnahme. Die Gier nach Anerkennung und Erfolg hat über die Vernunft gesiegt», ergänzte der 38-Jährige mit Blick auf die wirtschaftliche Notlage vieler Clubs.

Auch der VfB befindet sich laut Hitzlsperger in einer ernsten Lage. «Wir stecken nach wie vor in einer heiklen Situation, und wir sind weit weg von der Normalität. Bei uns wird weiterhin Kurzarbeit praktiziert. Dieser Zustand wird noch einige Zeit anhalten, denn wir müssen derzeit davon ausgehen, dass in diesem Jahr keine Spiele mehr mit Zuschauern stattfinden werden.» Der Zweitligist nimmt den Spielbetrieb am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden wieder auf.