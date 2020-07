Der 21 Jahre alte Flügelspieler kam in der vergangenen Spielzeit auf zehn Bundesliga-Einsätze für den Erstligisten. « Benjamin ist ein junger, dynamischer Spieler für die Außenbahnen, der bei uns im kommenden Jahr den nächsten Schritt machen will, soll und wird», sagte Sportchef Oliver Kreuzer laut einer KSC-Mitteilung vom Donnerstag über den gebürtigen Reutlinger. Sein Profidebüt gab Goller beim FC Schalke 04, für den er einmal in der Champions League spielte.

