Der in der Offensive wenig überzeugende Bundesliga-Absteiger verspielte am Sonntag beim SV Sandhausen eine 1:0-Führung und musste sich mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1) zufrieden geben. Dennis Srbeny schoss die Gäste in dem ereignisarmen Spiel mit einem umstrittenen Handelfmeter in Führung (28. Minute), Robin Scheu glich für die Gastgeber aus (37.). Der SVS steht nun auf Rang sieben, das zunächst schlecht in die Saison gestartete Paderborn bleibt nach dem dritten Spiel in Serie ohne Niederlage Tabellen-14.

Trotz des Startelf-Debüts des Bundesliga erfahrenen Alexander Esswein auf dem linken Flügel überließ Sandhausen den Gästen weitgehend das Spiel im Mittelfeld. Paderborn fehlten jedoch die Ideen, um die Abwehr der Gastgeber mehr als nur wenige Male in Gefahr zu bringen. So blieben der Elfmeter von Srbeny, Scheus 1:1 mit einem strammen Schuss aus zehn Metern und ein Lattentreffer von Esswein (45.+2) fast die einzigen Höhepunkte der Partie.

