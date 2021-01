Darmstadt (dpa) - Holstein Kiel hat die Rückkehr auf den 3. Platz in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die Störche gewannen am Sonntag beim SV Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0). Damit holten sie den ersten Ligasieg im vierten Spiel in diesem Jahr.

Von dpa