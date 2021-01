Die Nürnberger sind damit seit fünf Spielen sieglos, vier davon haben sie verloren. In der Tabelle überholte der SSV Jahn Regensburg nun sogar die zuvor punktgleichen Franken. Drei Tage nach der 2:5-Klatsche gegen Hannover 96 präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Robert Klauß in der Offensive ideenlos. Die Regensburger hatten in Albers , der zum sechsten Mal in dieser Saison traf, den Matchwinner.

