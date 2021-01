Die Oberpfälzer erkämpften am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98 ein 1:1 (0:1). Der eingewechselte Caliskaner erzielte dabei in der siebten Minute der Nachspielzeit sein erstes Saisontor.

Tim Skarke hatte die Gäste in Führung gebracht (30.). Für die Hessen sah es lange nach einer gelungenen Generalprobe für ihre Achtelfinal-Partie beim Bayern-Bezwinger Holstein Kiel aus.

Die Bedingungen im Regensburger Jahnstadion waren für beide Teams schwierig. Teilweise gab es Schneeregen, der holprige Platz war schwer bespielbar. In der Tabelle blieb der Jahn (24 Punkte) vor Darmstadt (22). Die Hessen spielten lange zielstrebiger. Beispielhaft stand dafür ihr Tor: Einen pfeilschnellen Konter über vier Stationen schloss Skarke erfolgreich ab. Der Jahn hatte Kopfballchancen von David Otto (23./41.) und Caliskaner (75.). Der eingewechselte Angreifer verzog außerdem aus aussichtsreicher Schussposition (86.). In der langen Nachspielzeit war der Joker dann erfolgreicher. Eine Flanke von Erik Wekesser drückte Caliskaner ins Darmstädter Tor.

