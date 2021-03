Der 22 Jahre alte Stürmer rettete den Hausherren mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Punkt beim 2:2 (1:0). Die Fürther wendeten im hochunterhaltsamen Nachbarschaftsduell einen heftigen Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ab und bleiben auf Platz drei. Die Nürnberger verpassten einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt, haben aber sechs Zähler Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Havard Nielsen , der schon beim 3:2 im Hinspiel zweimal getroffen hatte, brachte die Fürther in der 8. Minute in Führung. In einem emotionalen Lokalfight hatte der gebürtige Nürnberger und «Club»-Kapitän Enrico Valentini (57.) mit seinem von David Raum abgefälschten Schuss Glück. Der 19 Jahre alte Startelf-Debütant Erik Schuranow (76.) sicherte sich vor der Länderspielpause mit dem Siegtor fast seinen Eintrag in den Derby-Geschichtsbüchern, ehe der eingewechselte Abiama den Schlusspunkt setzte.

