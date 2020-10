Der 27 Jahre alte US-Open-Champion postete in seiner Instagram-Story ein Foto als Hinweis, dass er im Training den kleinen weißen Ball mit seinem Driver 403,1 Yards (368,6 Meter) weit geschlagen hat - bis dieser auf dem Boden landete. Von dieser Länge können Golfstars wie Tiger Woods oder Rory McIlroy derzeit nur träumen. Zum Vergleich: Ambitionierte Hobby-Golfer bekommen schon Glücksgefühle, wenn ihr Ball nach dem Abschlag gerade so die 200-Meter-Marke knackt.

Der aktuell Weltranglisten-Sechste hatte nach eigenen Angaben in diesem Jahr über 20 Kilogramm an Muskelmasse zugenommen. DeChambeaus neue Figur erinnert stark an den grünen Comic-Helden «Hulk» mit den überdimensionalen Muskelpaketen.

