Das dritte Spiel binnen acht Tagen war dann doch für den TV Emsdetten eins zu viel. Der Zweitligist unterlag am Samstag im letzten Heimspiel des Jahres gegen den Tabellendritten TuS Ferndorf, der sich so allmählich als TVE-Angstgegner entpuppt, vor 1418 Fans in der Ems-Halle mit 26:29 (10:16). Dabei wirkte das TVE-Team in den ersten 30 Minuten der Partie irgendwie „platt“. Die hohe Intensität, mit der die Mannschaft in den Partien in Balingen (29:31) und in Würzburg gegen Rimpar (23:21) zu Werke gegangen war, konnte sie am Samstag nicht erneut investieren. „Wir standen uns selbst im Weg und hatten viel zu viele technische Fehler“, sagte TVE-Trainer Daniel Kubes, der in Janko Bozovic (sechs Tore) seinen besten Werfer hatte.